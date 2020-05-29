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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 1172

02:54 م الجمعة 29 مايو 2020
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 1172

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان

بيروت- ( د ب أ ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة في لبنان إلى1172 إصابة بعد تسجيل 4 إصابات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واستقر عدد الوفيات عند 26.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 3 إصابات من بين المقيمين و إصابة واحدة من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى1172 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة ليستقر عدد الوفيات عند 26 منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 7 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 705 .

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