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زاخاروفا: الوضع في ليبيا مستمر في التدهور والهدنة معطلة بالكامل

02:54 م الجمعة 29 مايو 2020
زاخاروفا: الوضع في ليبيا مستمر في التدهور والهدنة معطلة بالكامل

ماريا زاخاروفا

موسكو- ( أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة إن الوضع السياسي والعسكري في ليبيا مستمر في التدهور وأن الهدنة معطلة بالكامل .

وذكرت زاخاروفا في مؤتمر عقدته عبر تقنية الفيديو كونفرانس (حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية): " أن الوضع في ليبيا ليس صعب فقط، بل أنه آخذ في التدهور على الصعيدين السياسي والعسكري، والهدنة التي تم الاتفاق عليها في شهر يناير الماضي أصبحت معطلة بصورة كاملة. لاسيما بعد أن استؤنفت العمليات العسكرية بشكل كامل".

وأضافت زاخاروفا بأن " الجانب الروسي مستمر في اتصالاته مع جميع الأطراف الليبية المنخرطة في النزاع، وفي التأكيد على عدم وجود آفاق وفعالية للحل العسكري، وانه لا بديل للتسوية السياسية، وضرورة الامتثال الصارم للقرارات المتعلقة بالقضايا الليبية التي تم اتخاذها".

وتصاعد الصراع بشدة في الأسابيع الماضية، ودار قتال عنيف على عدة جبهات في غرب البلاد على الرغم من دعوات عاجلة من جانب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لوقف إطلاق النار من أجل التصدي لأزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

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