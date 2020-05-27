انخفاض وتيرة تفشي كورونا في روسيا.. والوفيات تلامس 4 آلاف

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأربعاء، تسجيل 161 وفاة و8338 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق.

ونقل موقع "روسيا اليوم" أن الحصيلة الإجمالية بلغت بذلك في روسيا 3968 حالة وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 370,680، من بينها 224,504 حالات نشطة.

وكان اليوم السابق شهد تسجيل 173 وفاة و8915 إصابة.

وتماثل 11079 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير (مقابل 12331 حالة شفاء في اليوم السابق)، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 142,208 أشخاص.