السعودية: 15 وفاة و2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الرياض- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 379 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 2442 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 70,161 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 2233 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 41,236.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
15786
عدد المصابين
-
4374
عدد المتعافين
-
707
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5240905
عدد المصابين
-
2075914
عدد المتعافين
-
338762
عدد الوفيات
إعلان