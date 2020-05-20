ميركل ترفض الرد على سؤال عن سفرها إلى أمريكا للمشاركة بقمة السبع

برلين - (د ب أ)

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تحديد ما إذا كانت ستسافر إلى الولايات المتحدة، إذا تلقت دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وفي ردها على سؤال صحفي حول هذا الموضوع، قالت ميركل اليوم الأربعاء إنه بغض النظر عن الشكل الذي سيتم به هذا اللقاء "سواء عبر الفيديو أو بشكل آخر، فإنني سأظل أكافح من أجل التعددية على أية حال، وهذا واضح تماما سواء في مجموعة السبع أو في مجموعة العشرين أيضا".

تجدر الإشارة إلى أن ترامب يفكر في إقامة لقاء حقيقي في قمة مجموعة السبع وليس عبر الفيديو وذلك على الرغم من أزمة كورونا.

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت ستتوجه إلى أمريكا إذا تلقت دعوة، قالت ميركل: "قلت ما أردت أن أقوله، وسننتظر الباقي، وقد تخيرت كلماتي بعناية".

كان ترامب كتب على تويتر أنه نظرا لأن بلاده تتعافى من كورونا، فإنه يفكر في إقامة اللقاء في الموعد الذي كان مخططا له بالأساس أو في "موعد مقارب" في كامب ديفيد، المقر الريفي للرئيس الأمريكي.