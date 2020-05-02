روسيا:أكثر من 50% من إصابات كورونا من نصيب العاصمة موسكو

موسكو- (أ ش أ):

سجلت العاصمة الروسية موسكو 5358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، أي أكثر من 50% من الإصابات الجديدة المسجلة في عموم روسيا خلال اليوم الماضي، والتي بلغت 9623 إصابة.

وبذلك تتصدر موسكو وحدها - بحسب بيان للسلطات الصحية الروسية اليوم السبت - أكبر بؤر الإصابات بالفيروس التاجي في روسيا، إذ بلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 62 ألفا 658 حالة و695 وفاة من إجمالي وفيات في عموم روسيا يقدر حتى الآن بـ1222 وفاة.

يُذكر أن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن النسبة الفعلية للمصابين بفيروس "كورونا" في العاصمة موسكو تقدر بـ2% من العدد الكلي لسكان المدينة.. وإذا أخذنا في الحسبان أن عدد سكان العاصمة الروسية يبلغ حاليا حوالي 12 مليون و600 ألف نسمة، فهذا يعني أن عدد المصابين بالعاصمة لا يقل عن 250 ألف حالة. ولا أحد يعرف ما إذا كان تصريح سوبيانين زلة لسان أم أنها حقيقة الإصابات في موسكو.

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس " كورونا" قد أعلن اليوم أن حصيلة الإصابات بالفيروس "كورونا" ارتفعت في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا قياسيا لليوم الثالث على التوالي، مع تراجع ملموس في معدل الوفيات الجديدة.

وبحسب بيان للمركز الروسي تم تسجيل 9623 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير، بينما كان هذا العدد 7099 و7933 إصابة يومي الأربعاء والخميس الماضيين؛ وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في عموم روسيا إلى 124 ألفا و54 حالة، بينما كان هذا العدد أمس 114 ألفا و431 حالة.

وأشار البيان إلى تماثل 1793 مريضا للشفاء من الفيروس في عموم روسيا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 15013 شخصا.