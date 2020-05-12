مقتل وإصابة سبعة بهجوم لـ"داعش" على منزل سكني في العراق
بغداد - أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن سبعة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم لـ"داعش" على منزل سكني جنوب الفلوجة.
وقال المصدر - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" - إن "عناصر من داعش شنوا مساء اليوم هجوما على منزل سكني في منطقة بوذيبان جنوب الفلوجة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم منتسب، وإصابة 4 آخرين".
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث إلى الطب الشرعي".
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
10093
عدد المصابين
-
2326
عدد المتعافين
-
544
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4222968
عدد المصابين
-
1476137
عدد المتعافين
-
288368
عدد الوفيات
إعلان