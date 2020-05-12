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مقتل وإصابة سبعة بهجوم لـ"داعش" على منزل سكني في العراق

11:03 م الثلاثاء 12 مايو 2020
مقتل وإصابة سبعة بهجوم لـ"داعش" على منزل سكني في العراق

تنظيم داعش - أرشيفية

بغداد - أ ش أ

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن سبعة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم لـ"داعش" على منزل سكني جنوب الفلوجة.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" - إن "عناصر من داعش شنوا مساء اليوم هجوما على منزل سكني في منطقة بوذيبان جنوب الفلوجة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم منتسب، وإصابة 4 آخرين".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث إلى الطب الشرعي".

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