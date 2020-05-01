الأمين العام للجامعة العربية ينعى شهداء بئر العبد بسيناء

القاهرة- (أ ش أ):

نعى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت أمس إحدى المركبات المُدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأكد أبوالغيط -في بيان صادر اليوم الجمعة- أن مثل هذه الأعمال اليائسة والجبانة لن تُثني الدولة المصرية عن مواصلة معركتها المستمرة مع الإرهاب منذ عام 2013.

وتقدم أبوالغيط بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.. مؤكدًا أن الشعب والجيش في مصر أظهرا عزيمة كاملة على خوض المعركة ضد جماعات الإرهاب والظلام إلى النهاية أيًا كانت التضحيات.