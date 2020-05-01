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الأمين العام للجامعة العربية ينعى شهداء بئر العبد بسيناء

02:11 م الجمعة 01 مايو 2020
الأمين العام للجامعة العربية ينعى شهداء بئر العبد بسيناء

أحمد أبوالغيط

القاهرة- (أ ش أ):

نعى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت أمس إحدى المركبات المُدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأكد أبوالغيط -في بيان صادر اليوم الجمعة- أن مثل هذه الأعمال اليائسة والجبانة لن تُثني الدولة المصرية عن مواصلة معركتها المستمرة مع الإرهاب منذ عام 2013.

وتقدم أبوالغيط بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.. مؤكدًا أن الشعب والجيش في مصر أظهرا عزيمة كاملة على خوض المعركة ضد جماعات الإرهاب والظلام إلى النهاية أيًا كانت التضحيات.

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أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية حادث بئر العبد

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