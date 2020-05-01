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كورونا.. خبراء أوبئة يدعون أمريكا للاستعداد للسيناريو الأسوأ

02:22 م الجمعة 01 مايو 2020
كورونا.. خبراء أوبئة يدعون أمريكا للاستعداد للسيناريو الأسوأ

السلطات الصحية في أمريكا

وكالات:

توقع فريق من خبراء الأوبئة، الخميس، استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض كوفيد-19، ما بين 18 إلى 24 شهرا لافتين إلى أنه سيصيب ما بين 60% إلى 70% من السكان بأمريكا، حسبما نقلت سي إن إن عربية.

ودعا الخبراء في تقريرهم الولايات المتحدة الأمريكية للاستعداد للسيناريو الأسوأ الذي يتضمن موجة ثانية ضخمة من الإصابات بفيروس كورونا في فصلي الخريف والشتاء، ملقين الضوء على أنه وفي أفضل السيناريوهات فإن المزيد من الأشخاص سيموتون.

قال مايك أوسترهولم، رئيس مركز أبحاث الأمراض المعدية، لسي إن إن: "هذا الشيء (فيروس كورونا الجديد) لن يتوقف حتى يصيب 60 إلى 70%"، لافتا إلى أن حدوث مثل هذا الأمر "يتحدى علم الأحياء الدقيقة".

وألقى الخبراء الضوء على أن انتشار الفيروس لمدة تصل إلى سنتين سيستمر "حتى تتطور مناعة القطيع بين التعداد السكاني للمجتمعات"، ويستندون في توقعاتهم هذه على نماذج مقدمة من مراكز بحثية كتلك في جامعة واشنطن الأمريكية وكلية امبيريال في العاصمة البريطانية، لندن، واللتين أظهرت أرقامهما أن الفيروس سيتسبب بوفاة الملايين.

فيروس كورونا أمريكا خبراء أوبئة كوفيد-19 مركز أبحاث الأمراض المعدية

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