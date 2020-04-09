مصر تؤكد استمرار التعاون مع الأونروا لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري، تطلع مصر لاستمرار التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في سبيل دعم وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، خاصةً في ظل التطورات الحالية لجائحة فيروس "كورونا" المُستجد، وما يشكله من تحديات تتطلب تقديم الخدمات والدعم للاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه اليوم الخميس، وزير الخارجية من المُفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا "فيليب لازاريني".

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قام خلال الاتصال بتقديم التهنئة للازاريني على توليه منصبه الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أعرب كذلك عن تقدير مصر للدور الإنساني والإغاثي المهم للأونروا في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح حافظ أن مفوض "الأونروا"، من جانبه، ثمّن الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر في دعم الوكالة، وكذا الجهود المصرية المُستمرة على الساحة الفلسطينية، مُعربًا عن تطلعه إلى التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.