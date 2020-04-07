العراق يمدد حظر التجوال إلى 18 أبريل الجاري

العراق - (أ ش أ)

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية، برئاسة عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد حظر التجوال الى الـ18 من الشهر الجاري.

وقالت اللجنة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه "تقرر تمديد حظر التجوال لغاية 18 من الشهر الجاري".

وأضافت أنها "قررت أيضا تقديم الدعم المالي للعوائل المتضررة من حظر التجوال، وتسهيل عودة العراقيين العالقين وتوفير أماكن للحجر الصحي".