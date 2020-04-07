أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

العراق يمدد حظر التجوال إلى 18 أبريل الجاري

10:59 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
العراق يمدد حظر التجوال إلى 18 أبريل الجاري

فيروس كورونا

العراق - (أ ش أ)

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية، برئاسة عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد حظر التجوال الى الـ18 من الشهر الجاري.

وقالت اللجنة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه "تقرر تمديد حظر التجوال لغاية 18 من الشهر الجاري".

وأضافت أنها "قررت أيضا تقديم الدعم المالي للعوائل المتضررة من حظر التجوال، وتسهيل عودة العراقيين العالقين وتوفير أماكن للحجر الصحي".

هذا المحتوى من

العراق فيروس كورونا حظر التجوال

الخبر التالى:

جامعة جونز هوبكنز تكشف حصيلة وفيات كورونا في العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:البنك المركزي يسحب 5.4 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي بسبب كورونا