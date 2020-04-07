ترامب: نعمل على ابتكار وسائل عدة للتعامل مع جائحة كورونا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تعمل على ابتكار وسائل عدة للتعامل مع وباء كورونا المستجد، واصفًا فيروس كورونا بـ"الطاعون".

وقال ترامب، في كلمة له لكشف مستجدات أزمة كورونا، اليوم الثلاثاء، إن إدارته ستطرح حزمًا تحفيزيةً كثيرةً إذا دعت الحاجة لذلك، مشددًا على ضرورة الاستمرار في قواعد التباعد الاجتماعي، في نفس الوقت.