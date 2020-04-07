أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ترامب: نعمل على ابتكار وسائل عدة للتعامل مع جائحة كورونا

09:24 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
ترامب: نعمل على ابتكار وسائل عدة للتعامل مع جائحة كورونا

دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تعمل على ابتكار وسائل عدة للتعامل مع وباء كورونا المستجد، واصفًا فيروس كورونا بـ"الطاعون".

وقال ترامب، في كلمة له لكشف مستجدات أزمة كورونا، اليوم الثلاثاء، إن إدارته ستطرح حزمًا تحفيزيةً كثيرةً إذا دعت الحاجة لذلك، مشددًا على ضرورة الاستمرار في قواعد التباعد الاجتماعي، في نفس الوقت.

دونالد ترامب فيروس كورونا الولايات المتحدة

الخبر التالى:

نتنياهو يخرج من الحجر الصحي غدًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: الصحة: 128 إصابة جديدة بكورونا.. و9 حالات وفاة