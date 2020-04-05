مقتل وإصابة 5 من عناصر قوات الأمن العراقية في هجوم إرهابي

بغداد - (أ ش أ):

قتل وأصيب خمسة من عناصر قوات الأمن العراقية في هجوم إرهابي بمدينة الرطبة بغرب العراق اليوم.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية بمقتل جنديين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح , جميعهم من منتسبي الفوج الثالث اللواء الأول التابع للفرقة الأولى, وذلك بعد تعرضهم لهجوم بقذائف الهاون والرمي المباشر من قبل عناصر "داعش" الإرهابية في منطقة الكليو 45 بمنطقة الرطبة غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية تجري الآن عملية تفتيش دقيقة وواسعة بحثاً عن المهاجمين .