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الإمارات تسجل 294 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

07:51 م الأحد 05 أبريل 2020
الإمارات تسجل 294 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأحد، عن رصدها 294 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الإصابات، تعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.

فيروس كورونا وزارة الصحة الحجر الصحي

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