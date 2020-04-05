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في واقعة نادرة.. مسافرة وحيدة على متن رحلة طيران أمريكية (فيديو)

01:54 ص الأحد 05 أبريل 2020
في واقعة نادرة.. مسافرة وحيدة على متن رحلة طيران أمريكية (فيديو)

صورة من مقطع الفيديو

في واقعة غريبة من نوعها، وجدت المسافرة الأمريكية شيريل برادو نفسها وحيدة على متن طائرة متجهة من واشنطن العاصمة إلى مدينة بوسطن الأمريكية.
ووفقا لتقارير إعلامية، حصلت شيريل برادو على نداء خاص من مضيفي الطيران ذلك باعتبارها الشخص الوحيد الذي كان يركب على متن رحلة الطائرة المتوجهة من العاصمة واشنطن إلى مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن شيريل كانت متجهة إلى بوسطن لزيارة والدتها التي تحتضر، إلا أنها وسط الرحلة اكتشفت أنها بمفردها في الطائرة.
وظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل موسع على وسائل إعلام أمريكية، المسافرة شيريل وهي تتحدث لطاقم الطائرة.

واقعة نادرة رحلة طيران أمريكية شيريل برادو واشنطن

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