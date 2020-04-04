بان كي مون يدعو إلى تكاتف العالم في مواجهة كورونا

فيينا- (د ب أ):

دعا سكرتير عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون إلى تكاتف العالم وتضامنه في مواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) وغيره من التحديات العالمية.

وقال بان في حوار كتابي أجرته وكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه): "لطالما أكدت على أن المشاكل ذات النطاق العالمي تتطلب حلولا ذات نطاق عالمي".

وأضاف أنه لا يمكن التغلب على الجائحة سوى "بتنسيق الجهود والوحدة".

وفي الوقت نفسه، حذر بان كي مون من تزايد العنصرية ورهاب الأجانب جراء الخوف من العدوي بالفيروس.

وتابع بان كي مون، 75 عاما: "مثل هذه التصرفات المؤسفة لن تساعد في وقف انتشار الفيروس بأي حال من الأحوال. ويجب ألا ننسى أبدا أننا جميعا في مركب واحد ".

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل تضامني وبتوفير ما يكفي من الموارد المالية لمكافحة الجائحة.

والأهم من ذلك، على حد قوله، يجب مساعدة الدول الفقيرة التي لا يمكنها فعل أي شيء لسكانها في أوقات الأزمات. وفي هذا السياق، أشاد الدبلوماسي الأممي السابق بقرار مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي بما مجموعه خمسة تريليون دولار.

وقال بان كي مون إن الدول المتقدمة يجب أن تفعل المزيد، ذاكرا بالأخص الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع بان كي مون الذي كان وزيرا لخارجية كوريا الجنوبية من 2004 إلى 2006 وامينا عاما للأمم المتحدة من 2007 إلى 2016، أن هناك صلة أيضا بين فيروس كورونا والتغير المناخي. وقال إن العديد من الدراسات أثبتت هذا.

وقال: "هذا يضيف سببا آخر لضرورة أن نعمل بلا كلل بشأن التغير المناخي".

وذكر: "بالوضع في الاعتبار أن التغير المناخي يزيد خطر الأمراض المعدية مثل كوفيد-19، يجب الحصول على تمويل مستدام وطويل الأمد من أجل التأقلم المناخي".