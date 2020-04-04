إيران تسجل 158 حالة وفاة و2560 إصابة جديدة بكورونا

طهران- (أ ش أ):

سجلت إيران 158 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2560 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم السبت وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أنه بتسجيل هذه الإصابات الجديدة تصل الحصيلة إلى 55 ألفا و743 حتى الآن بينهم 4 آلاف و103 في وضع حرج، وبلغ عدد المتعافين حتى الآن 19 ألفا و736 شخصا، فيما توفي 3 آلاف و452 شخصا.