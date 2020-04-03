أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

"الأسوأ لم يأت بعد".. الأمم المتحدة تحذر من تأثير كورونا على مناطق النزاعات

08:02 م الجمعة 03 أبريل 2020
"الأسوأ لم يأت بعد".. الأمم المتحدة تحذر من تأثير كورونا على مناطق النزاعات

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (أ ش أ):

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، من تأثير فيروس (كورونا) على المناطق التي تشهد نزاعات، وقال إن "الأسوأ لم يأت بعد"، ودعا إلى وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء العالم؛ للمساعدة في وقف انتشار الفيروس.

وقال جوتيريش- في تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الجمعة- "نحشد جهودنا لوقف النزاعات في العالم للتصدي للوباء"، مشيرا إلى أن "مجلس الأمن صامت حول (كورونا) ومهمته العمل للتصدي للوباء".

وأضاف إنه "توجد فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن تحقيقه.. الحاجة إلى ذلك عاجلة.. ستصل عاصفة الفيروس حاليا إلى جميع مواقع النزاع".

يشار إلى أن فيروس كورونا أودى بحياة 53 ألفا و693 شخصا في العالم منذ ظهوره، في ديسمبر بالصين، بحسب تعداد يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 ت.ج من يوم الجمعة.

هذا المحتوى من

Asha
أنطونيو جوتيريش نيويورك الأمم المتحدة إطلاق النار فيروس كورونا

الخبر التالى:

‏‎تركيا.. عزل ٣٠ مدينة وفرض حظر تجول على من دون ٢٠ سنة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 865

    عدد المصابين

  • 201

    عدد المتعافين

  • 58

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1041106

    عدد المصابين

  • 222332

    عدد المتعافين

  • 55203

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 120 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و8 حالات وفاة