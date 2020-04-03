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‏‎تركيا.. عزل ٣٠ مدينة وفرض حظر تجول على من دون ٢٠ سنة

08:03 م الجمعة 03 أبريل 2020
‏‎تركيا.. عزل ٣٠ مدينة وفرض حظر تجول على من دون ٢٠ سنة

السلطات الصحية في تركيا

وكالات:

أعلنت السلطات التركية، فرض حظر التجول على الأشخاص الأقل من 20 سنة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت، وفقا لفضائية العربية، اليوم الجمعة، أنها ستقوم بعزل أكثر من 30 مدينة للحد من انتشار كورونا‎.

هذا وسجلت السلطات الصحية التركية، الجمعة،2786 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 20921، و69 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 425.

وأعلن وزير الصحة التركي إنه تم إجراء- 16.160 فحصاً الجمعة وثبتت 2786 إصابة جديدة و69 حالة وفاة كما تماثل للشفاء 484 شخصاً.

تركيا حظر تجول فيروس كورونا

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