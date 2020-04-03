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الطيران العماني يسيّر رحلات شحن إلى الهند لتوفير المؤن الغذائية للسلطنة

03:52 م الجمعة 03 أبريل 2020
الطيران العماني يسيّر رحلات شحن إلى الهند لتوفير المؤن الغذائية للسلطنة

الطيران العماني يسيّر رحلات شحن إلى الهند

مسقط - أ ش أ

قام الطيران العماني، الناقل الوطني لسلطنة عمان، اليوم الجمعة، بتسيير رحلات شحن جوي بين كل من مسقط ومومباي ، كما ستتم جدولة رحلة إضافية بين مسقط وكوتشي لتوفير بعض المؤن الغذائية للسلطنة، في إطار استشعاره واجبه الوطني نحو توفير المؤن الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى للسلطنة.

وجدول الطيران العماني ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية ، رحلاته إلى الصين بهدف استيراد المستلزمات والمعدات الطبية بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة العمانية.

ويتم تشغيل هذه الرحلات حصريا لأغراض الشحن الجوي بدون ركاب، وتفعيل ما نسبته 100 بالمائة من المساحة الاستيعابية بالطائرة لما يصل سعته إلى 25 طنًّا من الحمولة.

وأوضح مصدر مسؤول في الطيران العماني أن الشركة تعمل جنبا إلى جنب مع كافة الفرق في الخطوط الأمامية لدعم احتياجات السلطنة من المؤن الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى؛ حيث يسيّر الطيران العماني طائراته التجارية لنقل البضائع والشحنات من وجهات دولية محددة وفقا لمتطلبات السوق.

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رحلات الشحن الطيران العماني سلطنة عمان

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