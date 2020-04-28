لافروف: روسيا تتواصل مع جميع أطراف النزاع في ليبيا بدون استثناء
موسكو- (أ ش أ):
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده تتواصل مع جميع أطراف النزاع في ليبيا بدون استثناء.
وقال لافروف -في مؤتمر صحفي عقب جلسة غير رسمية عبر الفيديو لمجلس وزراء خارجية دول بريكس وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية-: "إن هناك اتصالات مع جميع الجهات الفاعلة في الصراع الليبي بدون استثناء، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس الرئاسة فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وشخصيات أخرى، بما في ذلك قيادة مجلس الدولة..".
وأضاف لافروف: "لقد حذرنا في جميع مراحل تسوية الأزمة الليبية، وفي سياق جميع المبادرات التي تقدم بها زملاؤنا الفرنسيون والإيطاليون والإمارات العربية المتحدة ، وانعقاد مؤتمر برلين - في جميع مراحل هذه الأحداث، نبهنا إلى الحاجة، أولاً وقبل كل شيء لإقناع الأطراف المتنازعة بالاتفاق على الشروط التي يمكنها حل مشاكل بلدهم، التي تهدمت دولته في عام 2011 جراء العدوان غير القانوني من حلف شمال الأطلسي".
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