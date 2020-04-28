إصابة 17 موظفا يعملون بمقر الأمم المتحدة فى جنيف بكورونا

جنيف- (أ ش أ):

أعلنت الأمم المتحدة عن إصابة 17 موظفا يعملون لدى المقر الأوروبى للمنظمة الدولية بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الأمم المتحدة فى بيان لها صدر فى جنيف اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا بين موظفيها بلغ حتى الأن ومنذ اندلاع الوباء 17 اصابة هم حالتان بمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد )وحالتان ببرنامج الامم المتحدة للبيئة وحالة واحدة فى الية التحقيق المستقلة لميانماروحالة واحدة بمكتب خدمات الرقابة الداخلية وحالتان بمكتب المفوض السامى لحقوق الانسان وحالة واحدة فى معهد الامم المتحدة لبحوث نزع السلاح بالاضافة الى 8 حالات بمقر المنظمة الدولية فى جنيف .

وأكد البيان أن الأمم المتحدة أتخذت جميع التدابير الاحترازية مع كل حالة وكذلك المتابعة الطبية المناسبة واتباع البروتوكولات المتفق عليها مع البلد المضيف سويسرا .

وأشارت البيان الى انها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة السويسرية ومنظمة الصحة العالمية بشأن ما يتعلق بوباء كورونا.