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الصحة الروسية: الأطفال يشكلون 7,6% من مجموع الإصابات بـ"كورونا"

04:22 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
الصحة الروسية: الأطفال يشكلون 7,6% من مجموع الإصابات بـ"كورونا"

أرشيفية

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الروسية أن الأطفال يشكلون 7,6% من مجموع الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد.

وذكر تقرير للوزارة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن 9% فقط من الأطفال المصابين التقطوا العدوى خارج البلاد، فيما ترتبط بقية الحالات بمخالطة مصابين محليا لاسيما داخل الأسر.

وأضاف التقرير أن الإصابات بين حديثي الولادة نادرة جدا، وأنه لا دليل على إمكانية نقل العدوى من الأم إلى الجنين أو الطفل أثناء الحمل.

يُذكر أن روسيا سجلت حتى اليوم أكثر من 93 ألف إصابة، و867 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

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فيروس كورونا موسكو وزارة الصحة الروسية

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