البرتغال تعلن تمديد حالة الطوارئ بعد 2 مايو المقبل

مدريد- (د ب ا):

أعلن رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الثلاثاء، أن البرتغال لن تمدد حالة الطوارئ التي فرضتها بسبب فيروس كورونا، بعد انتهائها في 2 مايو المقبل.

وكان قد جرى إعلان ثاني أعلى مستوى من الطوارئ في البلاد في 18 مارس الماضي لأول مرة في ظل الحكم الديمقراطي.

وقال دي سوزا بعد لقاء مع خبراء من قطاع الصحة إنه سوف يتم السيطرة على الفيروس باستخدام" أدوات أخرى" ابتداء من نهاية هذا الأسبوع فصاعدا.

وكان رئيس الوزراء انطونيو كوستا قد أعلن بالفعل أن البرتغال سوف تخفف من القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا خطوة بخطوة في مايو المقبل. ومن المتوقع أن يعلن القواعد الجديدة هذا الأسبوع.

وتدرس الحكومة السماح للمحال وصالونات التصفيف والحضانات وغيرها بفتح أبوابها .

وكانت البرتغال فرضت حظرا للتجوال على مواطنيها البالغ عددهم 10 مليون نسمة منذ نحو ستة أسابيع. وقد سجلت البرتغال 23 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم، ونحو 950 حالة وفاة.