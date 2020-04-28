أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

البرتغال تعلن تمديد حالة الطوارئ بعد 2 مايو المقبل

04:24 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
البرتغال تعلن تمديد حالة الطوارئ بعد 2 مايو المقبل

الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا

مدريد- (د ب ا):

أعلن رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الثلاثاء، أن البرتغال لن تمدد حالة الطوارئ التي فرضتها بسبب فيروس كورونا، بعد انتهائها في 2 مايو المقبل.

وكان قد جرى إعلان ثاني أعلى مستوى من الطوارئ في البلاد في 18 مارس الماضي لأول مرة في ظل الحكم الديمقراطي.

وقال دي سوزا بعد لقاء مع خبراء من قطاع الصحة إنه سوف يتم السيطرة على الفيروس باستخدام" أدوات أخرى" ابتداء من نهاية هذا الأسبوع فصاعدا.

وكان رئيس الوزراء انطونيو كوستا قد أعلن بالفعل أن البرتغال سوف تخفف من القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا خطوة بخطوة في مايو المقبل. ومن المتوقع أن يعلن القواعد الجديدة هذا الأسبوع.

وتدرس الحكومة السماح للمحال وصالونات التصفيف والحضانات وغيرها بفتح أبوابها .

وكانت البرتغال فرضت حظرا للتجوال على مواطنيها البالغ عددهم 10 مليون نسمة منذ نحو ستة أسابيع. وقد سجلت البرتغال 23 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم، ونحو 950 حالة وفاة.

مارسيلو ريبيلو دي سوزا مدريد البرتغال فيروس كورونا

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تكشف سر الاختفاء المفاجئ لزعيم كوريا الشمالية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4782

    عدد المصابين

  • 1602

    عدد المتعافين

  • 337

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3064895

    عدد المصابين

  • 922581

    عدد المتعافين

  • 211609

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إجراءات مصر وإصابة المتعافين.. ماذا قالت الصحة العالمية عن "كورونا" اليوم؟