الأونروا: المساعدات لغزة زادت لكنها غير كافية لتجنب المجاعة

غزة - (ا ف ب)

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن إمدادات الغذاء وغيرها من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة زادت في شهر أبريل لكنها لا تزال غير كافية لتفادي حدوث مجاعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف: "صحيح أن المزيد من الإمدادات دخل خلال شهر أبريل، لكن هذا لا يزال غير كاف لتجنب المخاطر"، مضيفا أن هناك سباقا مع الزمن للتصدي للجوع والمجاعة.

وقال إن هناك عددا قليلا من الدول لا يزال يحظر تمويل الأونروا في أعقاب اتهامات إسرائيلية بضلوع عدد من موظفي الوكالة في هجمات 7 أكتوبر، مضيفًا أن الوكالة جمعت 115 مليون دولار من الأموال الخاصة.