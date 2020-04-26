وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات بالمنطقة
وكالات:
بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، في مكالمة هاتفية، آخر التطورات في المنطقة ومكافحة انتشار وباء "كوفيد-19".
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد، "بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مكالمة هاتفية ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آخر التطورات في المنطقة ومكافحة انتشار وباء كورونا".
هذا وشهدت العلاقات بين إيران وبعض دول الخليج بينها السعودية والبحرين والإمارات توترا مؤخرا نتيجة اعتداء ميليشيات موالية بطهران على مصالح خليجية بالمنطقة.
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