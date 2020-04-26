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الأردن يعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

06:05 م الأحد 26 أبريل 2020
الأردن يعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن يعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عمان - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر ، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الاجمالي للإصابات بالمملكة إلى 447 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الحكومة الأردنية قررت تمديد فترة تعطيل الوزارات والمؤسسات العامة بالمملكة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

كما قررت كذلك اعادة العمل بتسيير قطاع النقل العام في البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء بصورة جزئية.

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