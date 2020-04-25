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مقتل 13 شخصًا في هجوم ميليشيا مسلحة على قرية بالكونغو الديمقراطية

11:33 م السبت 25 أبريل 2020
مقتل 13 شخصًا في هجوم ميليشيا مسلحة على قرية بالكونغو الديمقراطية

أرشيفية

جوما -(د ب أ)

قال مسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، إن مسلحين تابعين لميليشيا كونغولية قاموا بقطع رؤوس ما لايقل عن 13 شخصًا باستخدام السواطير في هجوم شنوه هذا الأسبوع على قرية جوبابي الواقعة شمال شرقي البلاد.

وقال أتيندا لوساني، وهو أحد كبار المسؤلين المحليين، إن أعضاء ميليشيا تعرف باسم " تعاونية تنمية الكونغو" أو "كوديكو" شنوا هجومًا على القرية في وقت مبكر من أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن هناك خمسة أطفال بين القتلى.

وقد قدرت بعض التقارير حصيلة الوفيات جراء الهجوم بنحو 19 شخصا، في حين أصيب 20 شخصًا.

وقد انتهى الهجوم عندما تدخلت القوات الحكومية وطردت أعضاء حركة كوديكو، في حين تتواصل جهود البحث عن المهاجمين.

وتنشط العديد من الجماعات المتمردة في شرق الكونغو، في محاولة لانتزاع السيطرة على أجزاء من المنطقة الغنية بالمعادن.

الكونغو الديمقراطية الأرهاب ميليشيا كونغولية

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