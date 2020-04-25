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التحالف خروقات الحوثيون لتمديد وقف إطلاق النار بلغت 129 خرقًا

11:46 م السبت 25 أبريل 2020
التحالف خروقات الحوثيون لتمديد وقف إطلاق النار بلغت 129 خرقًا

جماعة الحوثي - أرشيفية

وكالات

قال تحالف دعم الشرعية باليمن، مساء السبت، إن انتهاكات ميليشيا الحوثي لـتمديد وقف إطلاق النار بلغت 129 اختراقا.

وأضاف التحالف أن الانتهاكات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة.

وأردف تحاف دعم الشرعية أنه مستمر في الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وأكد التحالف أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس الخاصة بقواعد الاشتباك، لكنه أشار إلى أنه يحتفظ بحق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس ضد انتهاكات ميليشيا الحوثي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح، الخميس، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثش، لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمرارًا لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم، فإنه يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس الماضي.

ميليشيا الحوثي اليمن وقف إطلاق النار

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