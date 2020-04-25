مقاطعة كندية ترفع أجور العاملين في مكافحة جائحة كورونا

أوتاوا - (د ب أ)

أعلنت السلطات في مقاطعة أونتاريو، الأكثر سكانًا في كندا، عن زيادة أجور ساعات العمل وتقديم علاوات للعاملين في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن رئيس وزراء المقاطعة، دوج فورد، قوله إن العاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية طويلة الأجل ومؤسسات الصحة السلوكية ومراكز الإيواء الطارئة غيرها من المؤسسات الطبية بالمقاطعة سيحصلون على زيادة في الأجور بمقدار 4 دولارات كندية (84ر2 دولار أمريكي) في الساعة.

وأضاف أن العاملين الذين يعملون أكثر من 100 ساعة شهريا سيحصلون على علاوة شهرية بقيمة 250 دولار كندي على مدى الأسابيع الـ 16 المقبلة وبأثر فوري.

وأوضح أن نحو 350 ألف شخص من الذين يعملون في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس مؤهلون للحصول على تلك المدفوعات.

وسجلت كندا، حتى صباح السبت، 44 ألفًا و364 إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 2350 حالة وفاة.