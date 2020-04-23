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الصحة العالمية: إجراءات روسيا قادرة على التعامل مع كورونا

02:50 م الخميس 23 أبريل 2020
الصحة العالمية: إجراءات روسيا قادرة على التعامل مع كورونا

منظمة الصحة العالمية

موسكو - أ ش أ

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، أن الإجراءات التي تتخذها روسيا لمكافحة "كوفيد-19" قادرة على التعامل مع هذه الجائحة.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن فوينوفيتش قولها: "في الواقع، في موسكو وروسيا ككل، كان هناك منحى في تراجع العدد الإجمالي للحالات الجديدة لكوفيد-19 اعتبارا من 20 أبريل 2020. وهذا أمر مشجع".

وتابعت "نحن بحاجة للتأكد من حدوث تغييرات إيجابية في كل مكان في البلاد لفترة طويلة إلى حد ما قبل أن نتمكن من القول ان الذروة تم تخطيها".

وكان السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أكد اليوم الخميس أنه لا يوجد تاريخ محدد لدى الكرملين لاتخاذ قرار بشأن إنهاء نظام العزل الذاتي للمواطنين.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان هناك لدى الكرملين موعدا محددا لإنهاء نظام العزل الذاتي للمواطنين بعد تراجع الإصابات: " "لا، لا يوجد مثل هذا الموعد. هناك فترة زمنية محددة مع وضع وبائي معين".

وأعلنت غرفة العمليات لرصد ومواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 4774 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في روسيا خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي المصابين 62 ألف 773 حالة. كما بلغت حالات الوفاة في روسيا خلال 24 ساعة 42 حالة وفاة، ليبلغ الإجمالي 555 حالة وفاة.

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منظمة الصحة العالمية موسكو فيروس كورونا

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