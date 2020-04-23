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المانيا تخصص نصف مليار يورو لشراء أجهزة التعلم من المنزل للطلاب

11:18 ص الخميس 23 أبريل 2020
المانيا تخصص نصف مليار يورو لشراء أجهزة التعلم من المنزل للطلاب

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

أعلن قادة أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن الاتفاق على تخصيص 500 مليون يورو لتحسين التجهيز التقني للطلاب لتلقي دروسهم من منازلهم في ظل أزمة كورونا الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده زعماء أحزاب الائتلاف (المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بحضور المستشارة انجيلا ميركل.

وحسبما أعلن زعماء الأحزاب الحكومية، فإن كل طالب محتاج سيتمكن من الحصول على دعم بقيمة 150 يورو لشراء الأجهزة المناسبة لهذا الغرض.

انجيلا ميركل برلين المانيا

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