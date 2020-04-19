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إسرائيل تبدأ تخفيف بعض تدابير الإغلاق بسبب "كورونا"

10:47 ص الأحد 19 أبريل 2020
إسرائيل تبدأ تخفيف بعض تدابير الإغلاق بسبب "كورونا"

من داخل الحجر الصحي باحدى المستشفيات في إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

بدأت إسرائيل، الأحد، تخفيف بعض تدابير الإغلاق التي تهدف إلى منع المزيد من تفشي فيروس كورونا.

بموجب التدابير الجديدة، سيكون مسموحا لـ30% من العمال العودة إلى مقار أعمالهم، مقابل 15% في السابق.

كما أصبح مسموحا للإسرائيليين بالتريض ضمن مسافة لا تزيد عن 500 متر من منازلهم، مقابل مئة متر في السابق .

ولا يزال ارتداء أقنعة الوجه أمرا إلزاميا. وسيكون أي شخص لا يرتدي قناعا خلال تواجده بالشارع مضطرا لدفع غرامة 200 شيكل (56 دولارا).

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو الليلة الماضية أن السلطات أصبحت قادرة على تخفيف القيود بعد تباطؤ انتشار الفيروس. وقال في مؤتمر صحفي متلفز إن إسرائيل في وضع أفضل من دول أخرى، وأضاف :"لدينا واحد من أدنى معدلات الوفاة".

ووافقت حكومة نتنياهو على التدابير في اجتماع عبر تقنية مؤتمر الفيديو (فيديو كونفرنس).

وبالإضافة إلى متاجر المواد الغذائية، سيُسمح بإعادة فتح المتاجر التي تبيع الأجهزة الكهربائية والأدوات المكتبية والكتب. ولا تزل مراكز التسوق الكبرى مغلقة.

ويمكن لـ 19 شخصا بحد أقصى الصلاة معا، ولكن في الهواء الطلق ومع الحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن مترين.

ومن المقرر أن يستمر العمل بالتدابير الجديدة لأسبوعين بصورة مبدئية.

وحتى الآن، سجلت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، 13362 إصابة بكورونا و171 حالة وفاة.

فيروس كورونا إسرائيل

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