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"مجهزة بمدافع رشاشة".. الصين تستعرض جيش الكلاب "الروبوتية" (فيديو)

03:00 م الجمعة 17 مايو 2024

جيش الكلاب ''الروبوتية''

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وكالات
قام الجيش الصيني باستعراض الكلاب الروبوتية المجهزة بمدافع رشاشة، خلال مشاركته في أكبر تدريباته على الإطلاق مع القوات الكمبودية.

وشارك أكثر من 2000 جندي، من بينهم 760 عسكريًا صينيًا، في التدريبات التي أُقيمت داخل مركز تدريب بعيد في مقاطعة كامبونج تشنانج بوسط البلاد وفي البحر قبالة مقاطعة برياه سيهانوك.

وتشمل التدريبات التي تستمر 15 يومًا، والتي يطلق عليها اسم التنين الذهبي، 14 سفينة حربية، 3 منها من الصين وطائرتي هليكوبتر، و69 مركبة مدرعة ودبابة.

وتتضمن تدريبات بالذخيرة الحية ومكافحة الإرهاب والإنقاذ الإنساني، كما تضمنت الأجهزة المعروضة ما يسمى "Robodogs" وهي روبوتات ذات أربع أرجل يتم التحكم فيها عن بعد مع بنادق آلية مثبتة على ظهورها.

وأظهرت "الكلاب" قدراتها على المشي فقط وليس مهاراتها في إطلاق النار.

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