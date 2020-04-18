اعتقال متعصبين دينيين في اليونان بسبب انتهاك قواعد كورونا

أثينا- (د ب أ):

اعتقلت الشرطة اليونانية 13 شخصا، حاولوا اقتحام كنيسة في منطقة بيراوس، حيث كان يقام قداس الجمعة العظيمة للأرثوذوكس، في انتهاك للحظر على التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشرطة اليوم السبت إنه تم نشر شرطة مكافحة الشغب، نظرا لأنه كان هناك أيضا يمينيون يتسمون بالعنف بين الحشد، الذي كان يلقي الحجارة على رجال الشرطة.

وأمرت الحكومة في أثينا، بالتعاون مع قيادة الكنيسة الأرذوثوكسية بأن يقام القداس خلف أبواب مغلقة منذ منتصف مارس الماضي.

ويتوجه اليونانيون بشكل تقليدي إلى الريف، في عيد الفصح، الذي يصادف مطلع الأسبوع في الدول الأرثوذوكسية. وبسبب الإجراءات التي تطبق لوقف انتشار فيروس كورونا، بقى معظم المواطنين في المدن هذا العام

ولا يسمح للمواطنين بالخروج من المنزل إلا إذا أرادوا التوجه للطبيب أوالصيدلية أو المتجر. ويسمح للرياضات التي تشمل شخصين والمشي بصحبة الكلاب. وربما تفرض غرامات تصل إلى ما بين 150 و300 يورو (163-326 دولارا) لمن ينتهك القواعد.