تسجيل 15 إصابة جديدة في السنغال بكورونا

دكار- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأربعاء تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة السنغالية - أنه خلال توقيع 227 فحصا تم اكتشاف 15 إصابة بالفيروس.

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين بالفيروس في السنغال بلغ 314 منذ 2 مارس (تاريخ تسجيل أول إصابة).