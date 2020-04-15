تسجيل 15 إصابة جديدة في السنغال بكورونا
02:20 م الأربعاء 15 أبريل 2020
دكار- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأربعاء تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة السنغالية - أنه خلال توقيع 227 فحصا تم اكتشاف 15 إصابة بالفيروس.
وأشار البيان إلى أن عدد المصابين بالفيروس في السنغال بلغ 314 منذ 2 مارس (تاريخ تسجيل أول إصابة).
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