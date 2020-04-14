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كندا: حالات الإصابة بفيروس كورونا تقترب من 27 ألفا

09:22 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
كندا: حالات الإصابة بفيروس كورونا تقترب من 27 ألفا

فيروس كورونا

كندا - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي حالت الإصابة بفيروس (كوفيد-19) بلغ 26897 حتى مساء اليوم، بعد تسجيل 1217 حالة جديدة.

وسجلت البلاد، اليوم 118 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي ضحايا الجائحة في شتى أنحاء كندا إلى 898 حالة، بجانب 8172 حالة تعافي.

وكان رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، أعلن عن الإجراءات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة، خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا، صباح اليوم، قائلاً: "إذا عدت إلى كندا من الخارج ، فإننا حتى اليوم نعزز الإجراءات، الآن إذا لم يستطع المسافرون الذين لا يعانون من أعراض شرح خطة حجر صحي ذات مصداقية ، فسوف يُطلب منهم الحجر الصحي في فندق".

وبموجب قانون الحجر الصحي، سيحتاج المسافرون إلى التأكيد على أن لديهم مكانًا مناسبًا للعزل حيث يمكنهم الوصول إلى الضروريات الأساسية، بما في ذلك الطعام والأدوية.

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فيروس كورونا كندا كوفيد-19 الحجر الصحي

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