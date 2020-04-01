ترامب: كان متوقع وفاة 2 مليون شخص في أمريكا لو لم نتخذ إجراءات استنثائية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه كان من المتوقع وفاة ما يقرب من مليوني شخص بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، لو لم نتخذ إجراءات استنثائية للحد من انتشار الوباء.

وتابع ترامب، خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة لشكف مستجدات كورونا، بالبيت الأبيض، أن الإجراءات التي اتخذتها إدارته جعلت التوقعات أقل كارثية، معربًا عن آماله في أن تكون تلك الإجراءات كافية لوقف انتشار الوباء.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن حكام الولايات يتخذون القرارات وفقًا لظروف كل ولاية وعلى حسب مدى انتشار وباء كورونا بها.

وتابع، أن بعض الدول وضعت نفسها في موقف حرج من بينها بريطانيا.

وأضاف، أن إدارته وزعت آلاف أجهزة التنفس الصناعي، لمواجهة سرعة تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن عشرات المختبرات تجري اختبارات حول عقاقير من أجل التوصل إلى علاج لكورونا، موضحًا أنه من المبكر الحديث عن نجاحها من عدمه.