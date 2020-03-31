ترامب عن أزمة كورونا: سنمر بأسبوعين عصيبين لكن هناك ضوء بنهاية النفق

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ دفعت بـ500 سيارة إسعاف جديدة، لاستيعاب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وأعلن ترامب، خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة لشكف مستجدات كورونا، بالبيت الأبيض، أن إدارته منحت المستشفيات مرونة كبيرة لإقامة مرافق جديدة بما في ذلك وحدات العناية المركزة للتعالم مع حالات الإصابة بكورونا.

تابع ترامب، أنه الولايات المتحدة بدأت ترى الضوء في نهاية النفق، محذرًا في الوقت نفسه، من الأسبوعين المقبلين وأنه على كل أمريكي الاستعداد لتلك الأيام.