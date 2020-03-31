إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز 65 ألف حالة والوفيات تبلغ 664 حالة

برلين - (د ب أ)

تجاوز عدد وفيات كورونا في ألمانيا الـ65 ألف حالة بحلول بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وحسب تحليلات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استندت إلى الأرقام المسجلة في الولايات، وصل عدد إصابات كوفيد-19 في ألمانيا إلى 65 ألف و516 حالة.

وأوضحت التحليلات زيادة ملحوظة في الإصابات في ولاية بافاريا بـ15 الف و505 حالة و191 حالة وفاة، وفي شمال الراين فيستفاليا بـ15 ألف و251 حالة إصابة و148 حالة وفاة.

وبالنسبة لمعدل الإصابة قياسا لكل مئة ألف نسمة، سجلت هامبورج أعلى معدل 4ر124 إصابة، بينما بلغ متوسط هذا المعدل على مستوى ألمانيا 8ر78 حالة.

ووصل عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالالتهاب الرئوي الجديد 664 حالة، بالإضافة إلى سائحين ألمانيين كانا قد توفيا بالمرض أثناء إقامتهما في مصرووفاة سائح ثالث/67 عاما/ في قبرص، ورابع/42 عاما/ في جزيرة كريت اليونانية.

ويتوقع الخبراء أن يكون عدد الإصابات الحقيقي أكبر من هذه الأعداد المعلنة بسبب الحالات التي لم يتم تسجيلها بعد.

وكانت تحليلات نشرتها (د.ب.أ) في وقت سابق من اليوم أظهرت أن عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا وصل إلى 62608.

وأفادت التحليلات السابقة بأن ولاية شمال الراين-فيستفاليا سجلت أكبر عدد للإصابات داخل ولاية واحدة بواقع 14442 إصابة و130 حالة وفاة، تليها ولاية بافاريا بواقع 14437 إصابة و133 حالة وفاة.

وبالنسبة لمعدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة، احتلت ولاية هامبورج المرتبة الأولى بتسجيل معدل 3ر120 حالة لكل مئة ألف نسمة. ويبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 3ر75 حالة لكل مئة ألف نسمة.

وأوضحت التحليلات السابقة أن سجلت ألمانيا حتى الآن 565 حالة وفاة على الأقل بفيروس كورونا المستجد. كما توفى عدد من الألمان جراء الفيروس في الخارج، من بينهم اثنان في مصر، وواحد في قبرص، وآخر في كريت.



ومثلما هو الحال في دول أخرى، يتوقع الخبراء أن يكون هناك عدد كبير من حالات الإصابة غير المسجلة في ألمانيا.



وتنشر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوميا ثلاثة إحصاءات عن عدد الإصابات بالفيروس وعدد الوفيات نتيجة العدوى داخل ألمانيا على أساس ما تصدره الولايات الألمانية من إحصاءات رسمية.



وينشر معهد "روبرت كوخ" مرة كل يوم أحصاء واحدا لتطورات الوضع في ألمانيا. وأحيانا يتأخر المعهد نسبيا في الإحصاء "بحيث تختلف الأعداد التي تصدر عنه عما تعلنه مصادر أخرى