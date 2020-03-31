مساعد روحاني: جهود دولية للإفراج عن أرصدتنا في الخارج

طهران - (د ب أ):

أعلن محمد نهاونديان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية أن جهودا تبذل من قبل العديد من أعضاء مجلس النقد الدولي للإفراج عن أرصدة إيران من النقد الأجنبي المودعة في مختلف الدول.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الثلاثاء عنه القول في مقابلة تليفزيونية مساء أمس إن "هناك الآن جهودا دولية أكثر جدية من الماضي، وازدادت الضغوط على الولايات المتحدة في هذا المجال".

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أعلن قبل أسبوع أن جهود وزارة الخارجية والبنك المركزي قد تؤدي إلى الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في مصارف بعض الدول بموجب العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية من جانب الولايات المتحدة، إلا أنه لم يتم إعلان أي جديد في هذا الشأن.

وتواجه إيران ضغوطا هائلة لتلبية احتياجاتها الطبية للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.