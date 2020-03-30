تايلاند تسجل 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بانكوك - (د ب ا):

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند اليوم الاثنين تسجيل 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة 1524 حالة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن تاويسين ويسانويوثي المتحدث باسم مركز معني برصد وضع الفيروس إنه من المرجح استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وأضاف أنه يتم الآن تسجيل حالات إصابة أكثر في الأقاليم مقارنة بالعاصمة بانكوك.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس، وتبلغ حالات الوفاة بالفيروس حاليا سبع حالات.