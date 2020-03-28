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ترامب: أرسلنا "مستشفى سفينة" إلى نيويورك لمواجهة فيروس كورونا

08:27 م السبت 28 مارس 2020
ترامب: أرسلنا "مستشفى سفينة" إلى نيويورك لمواجهة فيروس كورونا

الرئيس دونالد ترامب

وكالات:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "إن حكومة بلاده تقدم الدعم الكامل في مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".
وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أنه أرسل "سفينة مستشفى" إلى للمساهمة في مواجهة تفشي الفيروس، موضحًا، أن"السفينة المستشفى" تحمل على متنها عددا كبيرا من الأطباء والممرضين بالإضافة إلى 1200 من جنود مشاة البحرية الأميركية".
وعبر الرئيس الأمريكي عن أمله بتوفير فائض من أجهزة التنفس الصناعي، لدى الولايات المتحدة يمكّنها من مساعدة الدول التي تحتاج إلى هذه الأجهزة.
بالأمس طلب الرئيس أمريكي دونالد ترامب، من عملاقي صناعة السيارات "فورد" و"جنرال موتورز" العمل "فورا"، تصنيع أجهزة تنفس اصطناعي، للمساعدة في تخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات.
ووصلت حصيلة إصابات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب الاحصائيات الأخيرة، إلى ما يزيد عن 100 ألف، إضافة إلى 1588حالة وفاة.
دونالد ترامب فيروس كورونا نيويورك

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