ترامب: أرسلنا "مستشفى سفينة" إلى نيويورك لمواجهة فيروس كورونا

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "إن حكومة بلاده تقدم الدعم الكامل في مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أنه أرسل "سفينة مستشفى" إلى للمساهمة في مواجهة تفشي الفيروس، موضحًا، أن"السفينة المستشفى" تحمل على متنها عددا كبيرا من الأطباء والممرضين بالإضافة إلى 1200 من جنود مشاة البحرية الأميركية".

وعبر الرئيس الأمريكي عن أمله بتوفير فائض من أجهزة التنفس الصناعي، لدى الولايات المتحدة يمكّنها من مساعدة الدول التي تحتاج إلى هذه الأجهزة.

بالأمس طلب الرئيس أمريكي دونالد ترامب، من عملاقي صناعة السيارات "فورد" و"جنرال موتورز" العمل "فورا"، تصنيع أجهزة تنفس اصطناعي، للمساعدة في تخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات.