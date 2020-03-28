الاتحاد الأوروبي يمنح تونس مساعدات بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لمواجهة كورونا
06:19 م السبت 28 مارس 2020
وكالات:
أعلنت الاتحاد الأوروبي، منح تونس مساعدات بقيمة 250 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وكانت السلطات التونسية، أعلنت الجمعة، عن تسجيل سابع وفاة بـ فيروس كورونا، بينما وصلت أعداد المصابين إلى 227، مع استمرار توسع نطاق انتشار هذا الفيروس في البلاد، رغم صرامة الإجراءات الوقائية المتخذة.
وسجلت حالة الوفاة السابعة بمستشفى الحبيب بورقيبة بولاية صفاقس جنوب شرق تونس وهي لمصاب يبلغ من العمر 39 سنة، وتعد أول حالة وفاة لشخص في مقتبل العمر، حيث كانت حالات الوفيات المسجلة لأشخاص كبار في السن.
أعلنت الاتحاد الأوروبي، منح تونس مساعدات بقيمة 250 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وكانت السلطات التونسية، أعلنت الجمعة، عن تسجيل سابع وفاة بـ فيروس كورونا، بينما وصلت أعداد المصابين إلى 227، مع استمرار توسع نطاق انتشار هذا الفيروس في البلاد، رغم صرامة الإجراءات الوقائية المتخذة.
وسجلت حالة الوفاة السابعة بمستشفى الحبيب بورقيبة بولاية صفاقس جنوب شرق تونس وهي لمصاب يبلغ من العمر 39 سنة، وتعد أول حالة وفاة لشخص في مقتبل العمر، حيث كانت حالات الوفيات المسجلة لأشخاص كبار في السن.
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