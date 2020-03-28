أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

‏الاتحاد الأوروبي يمنح تونس مساعدات بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لمواجهة كورونا

06:19 م السبت 28 مارس 2020
‏الاتحاد الأوروبي يمنح تونس مساعدات بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لمواجهة كورونا

الاتحاد الأوروبي

وكالات:
أعلنت الاتحاد الأوروبي، منح تونس مساعدات بقيمة 250 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وكانت السلطات التونسية، أعلنت الجمعة، عن تسجيل سابع وفاة بـ فيروس كورونا، بينما وصلت أعداد المصابين إلى 227، مع استمرار توسع نطاق انتشار هذا الفيروس في البلاد، رغم صرامة الإجراءات الوقائية المتخذة.
وسجلت حالة الوفاة السابعة بمستشفى الحبيب بورقيبة بولاية صفاقس جنوب شرق تونس وهي لمصاب يبلغ من العمر 39 سنة، وتعد أول حالة وفاة لشخص في مقتبل العمر، حيث كانت حالات الوفيات المسجلة لأشخاص كبار في السن.
الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا

الخبر التالى:

‏الجزائر.. تسجيل ٤٦ إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى ٤٥٤

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 601010

    عدد المصابين

  • 133439

    عدد المتعافين

  • 27432

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أهم احتياجاتنا اليوم.. مدبولي يتحدث عن شراء أجهزة التنفس