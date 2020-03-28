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السعودية تسجّل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:57 م السبت 28 مارس 2020
السعودية تسجّل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجّل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أربع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن الوفاة لمواطن سعودي، مشيرا إلى تسجيل 99 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 1203 حالات.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 37 حالة.

وكانت السعودية بدأت أول أمس الخميس تشديد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا، لتشمل منع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشر، وتقديم موعد حظر التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

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