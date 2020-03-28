إيران: ارتفاع الاصابات بكورونا إلى اكثر من 35الف

طهران - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران "كيانوش جهانبور" أن اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 35 الفا و408 مصابين، والمتوفين 2517 شخصا، والمتعافين من هذا المرض 11 الفا و679 شخصا.

وقال جهانبور في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم السبت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، إن جميع الامكانات العلاجية متوفرة داخل البلاد وذلك وفقا للمعايير القياسية العالمية؛ متابعا ان ايران في غنى عن المساعدات الاجنبية سوى معدات غرف العناية المركزة ، بما في ذلك اسرة واجهزة التنفس الاصطناعي (لمعالجة المصابين بفيروس كورونا)،بحسب وكالة الانباء الإيرانية (إرنا).

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد اعلن اليوم السبت عن حزمة اجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا في البلاد، شملت تخصيص عشرين بالمئة من ميزانية العام الايراني الجديد (الذي بدأ في العشرين من الشهر الجاري)، للحملة الوطنية لمكافحة تفشي كورونا وفترة اعفاء لسداد الضرائب، والتأمينات، ورسوم البلدية، والأقساط المصرفية، وتكلفة المرافق والغاز وتقديم دعم مالي لاربعة ملايين اسرة.