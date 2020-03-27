الاشتباه في انتحار إمرأة بمنشأة حجر صحي في كينيا

سنيروبي / كيب تاون - (د ب أ):

عثرت السلطات الصحية في كينيا اليوم الجمعة على امرأة من جنوب إفريقيا ميتة ، في منشأة للحجر الصحي، وأعلن المسؤولون اشتباههم في انتحارها.

وقال كاريوكي جيشوكي مدير الصحة بمقاطعة ناكورو في بيان إن المرأة كانت تخضع لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما في مرفق صحي بشرق ناكورو، بعد أن وصلت إلى كينيا في 25 مارس قادمة من دولة مصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال جيتشوكي: "تم العثور عليها في غرفتها هذا الصباح ، مع تحقيقات أولية للشرطة تشير إلى الانتحار".

في غضون ذلك ، أعلنت جنوب إفريقيا عن أول حالتي وفاة بسبب الإصابة بكوفيد-19 وأكثر من 1000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المميت، فيما بدأت البلاد حظرا لمدة ثلاثة أسابيع للحد من الجائحة.

وقال وزير الصحة زويلي مكهيز في بيان إن واقعتي الوفاة حدثتا في منطقة ويسترن كيب، حيث تقع مدينة كيب تاون السياحية.

وبعد ثلاثة أسابيع من تسجيل أول حالة لها ، أصبحت جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضرراً في أفريقيا من الفيروس القاتل.

وقال وزير الصحة في دولة جنوب أفريقيا، زويلى ماخيز، أمس الخميس إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زاد بأكثر من 200 حالة خلال يوم واحد ليصل إجمالي الإصابات إلى 927 حالة.

وفي إطار متصل، قال المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن حالات الإصابة في عموم القارة قد وصلت إلى 2700حالة، بالإضافة إلى أكثر من 70 وفاة.