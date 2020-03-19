السعودية تلغي مهرجان "موسم جدة" بسبب كورونا
02:18 م الخميس 19 مارس 2020
الرياض- ( د ب أ):
ش أعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس إلغاء مهرجان "موسم جدة" بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19) .
وذكرت قناة الاخبارية السعودية على حسابها بموقع "تويتر" اليوم أن إمارة مكة ألغت موسم جدة مواكبةً للإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وحرصاً على سلامة الجميع.
على صعيد متصل ، أفادت القناة بتعليق الدخول لمواقف المسجد النبوي ابتداء من مغرب اليوم حتى إشعار آخر.
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