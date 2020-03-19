السعودية تلغي مهرجان "موسم جدة" بسبب كورونا

الرياض- ( د ب أ):

ش أعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس إلغاء مهرجان "موسم جدة" بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19) .

وذكرت قناة الاخبارية السعودية على حسابها بموقع "تويتر" اليوم أن إمارة مكة ألغت موسم جدة مواكبةً للإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وحرصاً على سلامة الجميع.

على صعيد متصل ، أفادت القناة بتعليق الدخول لمواقف المسجد النبوي ابتداء من مغرب اليوم حتى إشعار آخر.