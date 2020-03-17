وزير الخارجية: 30 إلى 40 رحلة عودة لمسافرين ألمان من الخارج بسبب كورونا

برلين (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأنه يتوقع ما يتراوح بين 30 و40 رحلة عودة لمسافرين ألمان تقطعت السبل بهم في الخارج بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وصرح ماس لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء: "إنه عمل كبير للغاية وضروري أيضا... في الواقع يتعلق الأمر بالفعل بجسر جوي دون أن يتم ربط ذلك بمقارنات تاريخية".

يشار إلى أن كلمة جسر جوي يربطها كثيرون بصفة خاصة بالجسر الجوي في برلين من 1948 حتى 1949، عندما زود الحلفاء الغربيون الجزء الغربي من برلين، الذي قطعه الحصار السوفيتي ، بإمدادات من الجو لمدة 11 شهرًا تقريبًا.

يذكر أن ماس أعلن صباح اليوم أن الحكومة الألمانية وفرت 50 مليون يورو لرحلات خاصة من أجل إعادة مسافرين ألمان إلى أراضيهم.

ومن المقرر تسيير الرحلات بصفة خاصة من قبل شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" وكذلك من شركة الطيران منخفض التكاليف "كوندور".

وصرح الوزير الاتحادي صباح اليوم بأن الحملة تهدف على وجه الخصوص إلى إعادة الألمان العالقين في المغرب وجمهورية الدومينيكان والفلبين ومصر والمالديف. وتحدث الوزير عن "جسر جوي".

كما حذرت الحكومة الألمانية مواطنيها من السفر السياحي على مستوى العالم، حسبما ذكر ماس .