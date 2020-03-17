الرئيس العراقي يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة

بغداد- (د ب أ):

كلف الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، حسب تلفزيون العراقية الحكومي.

وعدنان الزرفي من مواليد عام 1966 وحاصل على ماجستير فقه /جامعة الكوفة ، وماجستير أمن وتخطيط استراتيجي /كلية الأمن والدفاع، وهو عضو في البرلمان العراقي الحالي ، والامين العام لحركة الوفاء العراقية .

وعمل محافظا للنجف لدورتين منذ عام 2004 وحتى 2014 ، وتقلد منصب وكيل مساعد لوكالة المعلومات في وزارة الداخلية 2006 إلى 2009.